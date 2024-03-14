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Алматинцев попросили уменьшить скорость на дорогах

Алматинцев попросили уменьшить скорость на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:21 Фото: Zakon.kz
В Алматы, несмотря на то, что с утра 14 марта 2024 года наблюдается по-весеннему теплая погода, ожидается ее резкое ухудшение. В связи с этим горожан и гостей южной столицы попросили уменьшить скорость на дорогах и осторожно передвигаться по тротуарам, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", после 16:00 14 марта и до 4:00 15 марта в Алматы ожидается выпадение осадков (дождь и снег) высотой 8-10 см.

"В связи с выпадением снега, ухудшением видимости и гололедными явлениями на дорогах просим автолюбителей уменьшить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования. Водителям рекомендуется не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В ведомстве отметили, что для обеспечения комфортного передвижения по городу коммунальные службы круглосуточно работают в усиленном режиме.

Алматинцев попросили уменьшить скорость на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:21

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В дневной период задействовано 463 единицы техники, 18 мотопомп и 1012 дорожных рабочих. Силами 89 единиц спецтехники и 320 рабочих завершаются работы по очистке поперечных арычных сетей", – уточнили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Алматинцев попросили уменьшить скорость на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:21

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным управления, в ночной период 14 марта вывезено 320 кубометров снега. Всего за зимний период – 367,3 тыс. кубометров снега.

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В Алматы с вечера 12 марта 2024 года пошел дождь с переходом в мокрый снег, из-за чего утром 13 марта горожане и гости южной столицы проснулись в заснеженном городе. Осадки прекратились во второй половине дня.

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