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11-балльные пробки образовались на дорогах Алматы

11-балльные пробки образовались на дорогах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 18:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы зафиксированы 11-балльные пробки, о чем свидетельствуют данные картографических сервисов, сообщает Zakon.kz.

Снегопад с сильным ветром внес коррективы в весенний день алматинцев.

Вечером 14 марта 2024 года, по данным справочника "2ГИС", загруженность дорог составляет 11 баллов.

приложениt "2ГИС" пробки, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 18:01

Фото: Zakon.kz

Читатели Zakon.kz делятся видео из машин, медленно продвигающихся по заснеженному городу.

В этот момент счастливы водители такси. Ведь цены на их услуги взлетели в несколько раз.

Снегопад в городе резко начался после 16:00. По прогнозу "Казгидромета", он будет идти всю ночь.

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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям автовладельцам рекомендовали не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями.

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