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В Алматинской области возобновили электроснабжение еще ночью

В Алматинской области возобновили электроснабжение еще ночью, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 08:36 Фото: pixabay
В акимате Алматинской области сообщили о возобновлении электроснабжения после аварийного отключения из-за непогоды, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном акимате, всего электроснабжение восстановлено в 62 населенных пунктах.

В Енбекшиказахском районе: в поселках Тескенсу, Ашысай, Каратурык, Лавар, Май, Байсеит, Масак, Нурлы, Малыбай, Кайрат, Жана-Шаруа, Дихан, Актоган, Асы-Сага, Каражота, Кокпек, Бабатаган, Ф 8-59 Байтерек, селах Азат, Болек, Таутургень, Тургень, Коктюбе.

В Талгарском районе: в городе Талгар, поселках Бельбулак, Талдыбулак, Бірлік, Туздыбастау, Гульдала, Бесагаш, селах Панфилова, Рыскулова.

В Илийском районе: поселках Жанадаур, Коянкус, Байсерке, Жомарт, селе Жаналык, на дачах "Ардагер", "Ветеран".

В Жамбылском районе: в селах Каргалы, Карасу, Мынбай, Самсы, Балгабек-Кыдырбекулы, Умбеталы.

В Карасайском районе: в поселке Иргели, селах Айтей, Жандосов, Чемолган, Елтай, Береке, Кошмамбет, Жамбыл, Шалқар, Шутерек, Кемертоган, Коктоган, Турар, Жалпаксай, Кулашы, Батан, Улан, на дачах "Рахат", в городе Каскелен.

В Уйгурском районе: в селах Сумбе, Ташкарасу. Арасан.

В акимате отметили, что во время аварийного отключения света работу по восстановлению оперативно провел персонал РЭС "Алатау Жарық Компаниясы".

Ранее сообщалось, что массовое отключение электричества произошло из-за непогоды в Алматинской области.

Кроме того, читатели Zakon.kz, сообщили, что и в некоторых районах Алматы не было электричества. В АО "Алатау Жарық Компаниясы" отметили, что оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды.

Алматы вчера погрузился в огромные пробки, была парализована работа аэропорта, потом восстановлена, люди вынуждены были толкать пассажирские автобусы. О том, что происходило в южной столице, можно прочитать здесь.

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Елена Вебер
Алматинская область Алматы
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