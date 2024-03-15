От метели до +20°С: какие выходные ждут казахстанцев

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 16-18 марта 2024 года. Специалисты отмечают постепенное повышение температуры по стране, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что в предстоящие трое суток на западе, северо-западе, в конце недели на востоке Казахстана, 17-18 марта в Кызылординской области ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки.

Кроме того, дождь и снег прогнозируют 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

"Усиление ветра, туман, гололед прогнозируют на севере, востоке страны, в центре – низовая метель", – добавили метеорологи.

"Погода без осадков установится 16-17 марта в Туркестанской области. 17-18 марта – в северных, юго-восточных и центральных областях страны, 18 марта – на востоке Казахстана". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также отмечено, что постепенное повышение температуры воздуха ожидается в южной половине республики до +8+20°, в северной половине – до 0+8°.

15 марта 2024 года лишь в одном городе Казахстана прогнозировали неблагоприятные метеоусловия – это Актобе.