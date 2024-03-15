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Президент о востребованности казахского языка: Становится языком бизнеса, техники и науки

Курултай, Токаев, казахский язык, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:44 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев на заседании третьего Национального курултая отметил, что с каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что ключевым приоритетом государственной политики останется расширение сферы применения казахского языка.

"С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение", – сказал Токаев.

Президент отметил, что на сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась.

"В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература. Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела", – заключил президент.

16 марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.

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