Производство наркотиков могут приравнять к самым тяжким преступлениям в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае 15 марта предложил ужесточить ответственность за производство наркотических веществ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев призвал избавляться от разрушительных моделей поведения.

"Из-за глобализации, развития новых технологий и по многим другим причинам возникли новые пороки общества, с которыми нам нужно бороться. Считаю, что мы как нация должны поставить надежный заслон распространению следующих пяти социальных зол. В первую очередь, это наркоторговля, в том числе синтетическими наркотиками, которая стала настоящей эпидемией", – заявил президент.

По его словам, только в прошлом году в данной сфере было выявлено свыше 7,5 тысячи преступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна наркотических веществ.

"Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя наше подрастающее поколение. Мы должны не теряя времени активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно. В настоящее время у нас предусмотрено достаточно строгое наказание за наркоторговлю. Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Прошу Парламент поддержать данную инициативу", – резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что в Атырау стартовал третий Национальный курултай. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укреплять единство народа.

