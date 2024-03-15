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Токаев призвал состоятельных казахстанцев строить школы и больницы, а не только мечети

Токаев призвал состоятельных казахстанцев строить школы и больницы, а не только мечети, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:30 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года призвал состоятельных казахстанцев строить не только мечети, но и школы, и другие социальные объекты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в Казахстане немало деловых людей, которые финансируют социальные проекты, принимают участие в реализации благотворительных и волонтерских инициатив.

"Мне понятны искренние, благородные мотивы бизнесменов, которые на свои деньги возводят в регионах мечети. Но ведь не менее благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов. Уверен, что потомки оценят по достоинству и будут благодарны именно за такие конкретные дела. Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам", – призвал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в этом случае можно будет говорить о появлении действительно новой по духу национальной буржуазии, способной к созиданию конкурентоспособной экономики и готовой честно служить своему народу.

Ранее сообщалось, что в Атырау стартовал третий Национальный курултай. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укреплять единство народа.

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