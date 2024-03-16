Чему будет посвящен третий день праздничной декады Наурыз мейрамы в Казахстане
Фото: Zakon.kz
14 марта в стране стартовала декада празднования Наурыз мейрамы, которая продлится до 23 марта. При этом каждый из десяти дней посвящен определенной теме и ценностям. Так, сегодняшний день 16 марта посвящен продвижению культуры, искусства и национальных ценностей, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала "Наурызнама", сегодня, 16 марта – День культуры и национальных традиций.
Фото: Zakon.kz
Этот день посвящен пропаганде казахстанской культуры, искусства и национальных ценностей.
Фото: Zakon.kz
По всей стране планируется проведение различных мероприятий.
Фото: Zakon.kz
13 марта на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев заявил, что с 2024 года в Казахстане Наурыз будут праздновать в новом формате.
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