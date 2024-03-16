Чему будет посвящен третий день праздничной декады Наурыз мейрамы в Казахстане

Фото: Zakon.kz

14 марта в стране стартовала декада празднования Наурыз мейрамы, которая продлится до 23 марта. При этом каждый из десяти дней посвящен определенной теме и ценностям. Так, сегодняшний день 16 марта посвящен продвижению культуры, искусства и национальных ценностей, сообщает Zakon.kz.

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