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Чему будет посвящен третий день праздничной декады Наурыз мейрамы в Казахстане

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 08:17 Фото: Zakon.kz
14 марта в стране стартовала декада празднования Наурыз мейрамы, которая продлится до 23 марта. При этом каждый из десяти дней посвящен определенной теме и ценностям. Так, сегодняшний день 16 марта посвящен продвижению культуры, искусства и национальных ценностей, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Наурызнама", сегодня, 16 марта – День культуры и национальных традиций.

Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 08:17

Фото: Zakon.kz

Этот день посвящен пропаганде казахстанской культуры, искусства и национальных ценностей.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 08:17

Фото: Zakon.kz

По всей стране планируется проведение различных мероприятий.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 08:17

Фото: Zakon.kz

13 марта на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев заявил, что с 2024 года в Казахстане Наурыз будут праздновать в новом формате.

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