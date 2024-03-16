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Пять строительных объектов принудительно снесли в Мангистауской области

Пять строительных объектов снесли в Мангистауской области , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 13:16 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области по решению суда принудительно снесли пять строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

Всего по факту сноса и легализации незаконных построек в суд было подано 32 иска, пишет Lada.kz.

По данным Мангистауского областного суда, по 29 искам уже принято решение о сносе построек.

"В настоящее время пять объектов были принудительно снесены по решению суда", – сообщили в пресс-службе областного суда.

Чтобы избежать таких ситуаций, в дальнейшем областная прокуратура просит уполномоченные органы строго контролировать выполнение мер в рамках ликвидации и предотвращения незаконной передачи земельных участков.

13 марта в Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта". При строительстве комплекса были допущены многочисленные нарушения, в частности, отсутствие разрешительных документов.

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