В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды
Фото: pixabay
С 18:30 вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба "КазАвтоЖол", в Карагандинской области закрыт участок трассы Кызылорда – Павлодар от Караганды до границы Павлодарской области. В регионе снег, ограничение видимости и гололед.
В Павлодарской области закрыт участок трассы Кызылорда – Павлодар от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.
Ранее в "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение на 17 марта по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются усиление ветра и туман.
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