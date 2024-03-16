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В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 18:42 Фото: pixabay
С 18:30 вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба "КазАвтоЖол", в Карагандинской области закрыт участок трассы Кызылорда – Павлодар от Караганды до границы Павлодарской области. В регионе снег, ограничение видимости и гололед.

В Павлодарской области закрыт участок трассы Кызылорда – Павлодар от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.

Ранее в "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение на 17 марта по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются усиление ветра и туман.

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Казавтожол Карагандинская область Павлодарская область
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