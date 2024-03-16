В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

С 18:30 вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба "КазАвтоЖол", в Карагандинской области закрыт участок трассы Кызылорда – Павлодар от Караганды до границы Павлодарской области. В регионе снег, ограничение видимости и гололед.

В Павлодарской области закрыт участок трассы Кызылорда – Павлодар от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.

Ранее в "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение на 17 марта по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются усиление ветра и туман.