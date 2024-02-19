Число закрытых дорог из-за непогоды увеличилось в Казахстане

По состоянию на 22:00 19 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 22 автодорогах республиканского значения в 8 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Абайской области в связи с понижением температуры воздуха до -40°С на всех трассах областного и республиканского значения ограничено движение для дизельных авто и общественного транспорта. Также перекрыт участок дороги от села Калбатау до села Кокпекты по трассе Омск – Майкапчагай.

В Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры воздуха до -45°С по всем направлениям ограничено движение для дизельных авто и общественного транспорта.

В Жамбылской области: перекрыта дорога от села Кенен до села Кайнар по трассе Алматы – Ташкент – Термез для всех видов транспорта (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

В Жетысуской области закрыта для дизельных авто и общественного транспорта закрыта дорога от Ушарала до границы Абайской области по трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

В Карагандинской области:

закрыта дорога от Каркаралинска до границы Абайской области по трассе Караганда – Аягоз-Бугаз для дизельных авто и общественного транспорта;

закрыта дорога от границы Улытауской области до посёлка Топар по трассе "Кызылорда-Павлодар" для дизельных авто и общественного транспорта.

В Костанайской области закрыта дорога для всех видов транспортных средств от границы Улытауской области до Аркалыка по трассе "Жезказган-Петропавловск".

В Павлодарской области закрыта дорога от поселка Кенжеколь до границы Абайской области, примыкающая к трассе Омск – Майкапчагай для общественного транспорта и дизельных авто.

В Улытауской области перекрыто движение для всех видов транспорта от поселка Улытау до границы Костанайской области по трассе Жезказган – Петропавловск.

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 290 единиц техники и 467 человек". "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги. Отметим, что 20 февраля в ряде областей Казахстана ожидается мороз до -45.

