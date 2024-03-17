К чему приурочен четвертый день праздничной декады Наурыз мейрамы в Казахстане
Фото: акимат Астаны
В Казахстане продолжается декада Наурызнама. Сегодняшний день 17 марта посвящен продвижению семейных ценностей, таких как любовь, уважение, доверие, взаимопомощь, святость материнства и продолжение рода, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала "Наурызнама", сегодня, 17 марта – "Шаңырақ күні". Это название день носит неспроста. В казахской культуре он означает сакральный объект, который ассоциируется с опорой, благополучием, безопасностью и отождествляется с семьей.
Фото: акимат Алматы
Фото: Zakon.kz
Сегодня по всей стране подведут итоги семейных конкурсов, а родителям новорожденных будут вручать подарки "Наурыз-базарлық". Поэтому 17 марта по праву можно назвать всенародным днем семейных ценностей и любви.
Фото: Telegram/Наурызнама
А предыдущий день 16 марта был приурочен к продвижению культуры, искусства и национальных ценностей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript