Школьный бухгалтер-игроман украл свыше 400 млн тенге: стали известны подробности

Стало известно, как школьный бухгалтер смог украсть 413 млн тенге в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 марта "Диапазон", в ходе судебных разбирательств выявили причины, которые в конечном итоге привели к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.

"Оказалось, что за период с 2019-го по 2023 год в школе №55 не проводилось ни одной государственной аудиторской проверки на предмет нецелевого использования бюджетных средств. Также в течение почти восемь лет госаудит не провел в этом учебном заведении ни одной плановой проверки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд вынес частное постановление в адрес министерства финансов с требованием принять меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

22 февраля сообщалось, что суд приговорил к семи годам экс-бухгалтера одной из школ Актобе. Его признали виновным в хищении свыше 400 млн тенге. По информации пресс-службы суда №2 города Актобе, на судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме и рассказал, что с 2015 года у него появилась игровая зависимость, после чего он стал увеличивать фонд заработной платы педагогов.