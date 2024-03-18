Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

1,6 млн тенге за страницу: в Минпромышленности объяснили многомиллионные затраты на Строительный кодекс

Министерство промышленности ответило на критику депутатов в адрес Строительного кодекса, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 12:49 Фото: freepik
Директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства Руслан Лепесов ответил на критику депутатов по разработке нового Строительного кодекса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранее депутат Елнур Бейсембаев возмутился тем, что Министерство промышленности и строительства вместо Градостроительного кодекса, который поручал разработать президент, представили в Парламенте Строительный кодекс.

Помимо этого, мажилисмен заявил, что текст документа почти полностью заимствован из других законов и его оригинальность составляет менее 1%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 12:49
1,6 млн тенге за страницу: депутаты возмутились работой министерства над Строительным кодексом
, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 12:49

Глава Департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Руслан Лепесов ответил на каждый пункт, озвученный депутатом. В частности, он расскзаал, что во многих зарубежных странах такие документы называются Building code, что в переводе означает Строительный кодекс. При этом название не означает, что документ будет регулировать только вопросы строительства, поскольку охватывает и градостроительное планирование, и архитектуру, разработку ПСД, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию объекта.

В этой связи аппаратом правительства была согласована с Администрацией президента смена названия на Строительный кодекс.

"Доводы депутатов о том, что при проверке Строительного кодекса с помощью программы антиплагиат оригинальность составила менее 1% – необоснованны. Проект Строительного кодекса содержит в себе множественное количество словосочетаний, которые часто используются в документах строительной отрасли – это нормативно-правовые акты, различные приказы, научные работы, статьи в СМИ. Например, архитектурная, строительная и градостроительная деятельность, понятие уполномоченный орган в нашей сфере, государственно-архитектурный градостроительный контроль и надзор, лицензирование в этой сфере, экспертиза. Различные вариации указанных словосочетаний в тексте законопроекта программа антиплагиат определяет как совпадение с текстами документов, находящихся в открытом доступе, соответственно, может принять за плагиат", – отметил директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства Руслан Лепесов.

Он также обратил внимание на то, что при разработке Строительного кодекса в глоссарии были значительно изменены некоторые термины, но при этом в тексте документа изложение определенных норм с использованием измененных терминов не поменялось кардинально, что антиплагиат тоже учитывает.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 12:49
Депутат о Строительном кодексе: Такое может написать даже школьник
, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 12:49

Как утверждает Лепесов, в казахстанском законодательстве в принципе нет определения "плагиат". Есть почти полностью выражающий смысл термин – незаконное использование объектов авторского и смежных прав.

"Другими словами, плагиат – это присвоение авторства, то есть публикация чужого произведения под своим именем или заимствование его без указания источников. Между тем, в соответствии со ст. 8 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах", официальные документы, к которым относятся законы и проекты законов, судебные решения иные тексты законодательного характера, и их официальные переводы не являются объектами авторского права. Таким образом, можно сказать, что проекты НПА по своей природе не являются объектом авторских и смежных прав, соответственно, могут быть использованы и не являются нарушением авторских и смежных прав. У нас, учитывая, что используются нормы закона "Об архитектурной и градостроительной деятельности", закона "О долевом участии в жилищном строительстве" и закона "Об индивидуальном жилищном строительстве" в проекте Строительного кодекса не могут считаться за плагиат", – рассказал Руслан Лепесов.

По его словам, недавно министерство также проверяло документ на антиплагиат, по итогам которого оригинальность документа составила 44,6%, а совпадение 55,4%.

Объяснил Руслан Лепесов и затраченную сумму на разработку Строительного кодекса.

"Для разработки проекта Строительного кодекса мы направили запрос субъектам рынка для составления ценовых предложений. Предложения поступили следующие: Институт законодательства и правовой информации Минюста – 1,3 млрд тенге, Ассоциация застройщиков РК – 760 млн тенге. Также поступили предложения от независимых компаний – 900 млн тенге, а также КазНИИСА – порядка 600 млн тенге", – сказал Руслан Лепесов.

В целом же разработка проекта велась через государственное задание, которое выполняется без соблюдения конкурсных процедур. Соответственно, решением бюджетной республиканской комиссией от марта 2023 года и законом о госбюджете на 2023-2025 годы на разработку выделили 382,5 млн тенге. По факту договор составил 363,4 млн тенге.

Читайте также

Смогла ли Астана обогнать Токио по скорости мобильного интернета
Смогла ли Астана обогнать Токио по скорости мобильного интернета
Взносы по ОСМС, Минздрав
Минздрав о взносах ОСМС: Люди с низкими доходами не должны платить больше обеспеченных
Можно ли детям держать оразу
Можно ли детям держать оразу, рассказала глава Минздрава
Тамила Языкова
Министерство промышленности и строительства Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: