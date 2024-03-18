1,6 млн тенге за страницу: в Минпромышленности объяснили многомиллионные затраты на Строительный кодекс

Директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства Руслан Лепесов ответил на критику депутатов по разработке нового Строительного кодекса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранее депутат Елнур Бейсембаев возмутился тем, что Министерство промышленности и строительства вместо Градостроительного кодекса, который поручал разработать президент, представили в Парламенте Строительный кодекс.

Помимо этого, мажилисмен заявил, что текст документа почти полностью заимствован из других законов и его оригинальность составляет менее 1%.

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Глава Департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Руслан Лепесов ответил на каждый пункт, озвученный депутатом. В частности, он расскзаал, что во многих зарубежных странах такие документы называются Building code, что в переводе означает Строительный кодекс. При этом название не означает, что документ будет регулировать только вопросы строительства, поскольку охватывает и градостроительное планирование, и архитектуру, разработку ПСД, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию объекта.

В этой связи аппаратом правительства была согласована с Администрацией президента смена названия на Строительный кодекс.

"Доводы депутатов о том, что при проверке Строительного кодекса с помощью программы антиплагиат оригинальность составила менее 1% – необоснованны. Проект Строительного кодекса содержит в себе множественное количество словосочетаний, которые часто используются в документах строительной отрасли – это нормативно-правовые акты, различные приказы, научные работы, статьи в СМИ. Например, архитектурная, строительная и градостроительная деятельность, понятие уполномоченный орган в нашей сфере, государственно-архитектурный градостроительный контроль и надзор, лицензирование в этой сфере, экспертиза. Различные вариации указанных словосочетаний в тексте законопроекта программа антиплагиат определяет как совпадение с текстами документов, находящихся в открытом доступе, соответственно, может принять за плагиат", – отметил директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства Руслан Лепесов.

Он также обратил внимание на то, что при разработке Строительного кодекса в глоссарии были значительно изменены некоторые термины, но при этом в тексте документа изложение определенных норм с использованием измененных терминов не поменялось кардинально, что антиплагиат тоже учитывает.

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Как утверждает Лепесов, в казахстанском законодательстве в принципе нет определения "плагиат". Есть почти полностью выражающий смысл термин – незаконное использование объектов авторского и смежных прав.

"Другими словами, плагиат – это присвоение авторства, то есть публикация чужого произведения под своим именем или заимствование его без указания источников. Между тем, в соответствии со ст. 8 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах", официальные документы, к которым относятся законы и проекты законов, судебные решения иные тексты законодательного характера, и их официальные переводы не являются объектами авторского права. Таким образом, можно сказать, что проекты НПА по своей природе не являются объектом авторских и смежных прав, соответственно, могут быть использованы и не являются нарушением авторских и смежных прав. У нас, учитывая, что используются нормы закона "Об архитектурной и градостроительной деятельности", закона "О долевом участии в жилищном строительстве" и закона "Об индивидуальном жилищном строительстве" в проекте Строительного кодекса не могут считаться за плагиат", – рассказал Руслан Лепесов.

По его словам, недавно министерство также проверяло документ на антиплагиат, по итогам которого оригинальность документа составила 44,6%, а совпадение 55,4%.

Объяснил Руслан Лепесов и затраченную сумму на разработку Строительного кодекса.

"Для разработки проекта Строительного кодекса мы направили запрос субъектам рынка для составления ценовых предложений. Предложения поступили следующие: Институт законодательства и правовой информации Минюста – 1,3 млрд тенге, Ассоциация застройщиков РК – 760 млн тенге. Также поступили предложения от независимых компаний – 900 млн тенге, а также КазНИИСА – порядка 600 млн тенге", – сказал Руслан Лепесов.

В целом же разработка проекта велась через государственное задание, которое выполняется без соблюдения конкурсных процедур. Соответственно, решением бюджетной республиканской комиссией от марта 2023 года и законом о госбюджете на 2023-2025 годы на разработку выделили 382,5 млн тенге. По факту договор составил 363,4 млн тенге.