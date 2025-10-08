#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Общество

Сколько потратили на разработку Строительного кодекса

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 14:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 8 октября 2025 года, Мажилис в первом чтении одобрил проект Строительного кодекса. Позже в кулуарах министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал, сколько денег было выделено из бюджета на его разработку, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев отметил, что изначально планировалось провести конкурс на разработку этого кодекса. И тогда поступали предложения как со стороны дочерних организаций Министерства юстиции, со стороны НПП "Атамекен", так и со стороны частных компаний, со стороны разработчиков – цена варьировалась в пределах миллиарда тенге.

"В целом на разработку Кодекса выделено 363 млн тенге. Да, были вопросы, были проверки. Было недовольство депутатского корпуса. Проверки Министерством финансов, Комитетом госаудита были проведены. В целом финансовых нарушений не было выявлено. Была выявлена технического характера ошибка, но за это был наказан соответствующий сотрудник министерства", – заверил Ерсайын Нагаспаев.

Строительный кодекс – это концептуально новый документ, который даст ответ на все проблемные вопросы в строительной и градостроительной сферах. Какие ключевые нормы в него включены, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Мажилис принял Строительный кодекс: что изменится
12:12, Сегодня
Мажилис принял Строительный кодекс: что изменится
Такие факты будут пресекаться: глава Минпрома о точечной застройке городов
14:07, Сегодня
Такие факты будут пресекаться: глава Минпрома о точечной застройке городов
Гибнут дети – депутат недоволен отсутствием одной нормы в Строительном кодексе
11:56, Сегодня
Гибнут дети – депутат недоволен отсутствием одной нормы в Строительном кодексе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: