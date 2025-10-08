Сколько потратили на разработку Строительного кодекса

Сегодня, 8 октября 2025 года, Мажилис в первом чтении одобрил проект Строительного кодекса. Позже в кулуарах министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал, сколько денег было выделено из бюджета на его разработку, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев отметил, что изначально планировалось провести конкурс на разработку этого кодекса. И тогда поступали предложения как со стороны дочерних организаций Министерства юстиции, со стороны НПП "Атамекен", так и со стороны частных компаний, со стороны разработчиков – цена варьировалась в пределах миллиарда тенге.

"В целом на разработку Кодекса выделено 363 млн тенге. Да, были вопросы, были проверки. Было недовольство депутатского корпуса. Проверки Министерством финансов, Комитетом госаудита были проведены. В целом финансовых нарушений не было выявлено. Была выявлена технического характера ошибка, но за это был наказан соответствующий сотрудник министерства", – заверил Ерсайын Нагаспаев.

Строительный кодекс – это концептуально новый документ, который даст ответ на все проблемные вопросы в строительной и градостроительной сферах. Какие ключевые нормы в него включены, можно прочитать здесь.