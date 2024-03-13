1,6 млн тенге за страницу: депутаты возмутились работой министерства над Строительным кодексом

Депутаты от фракции Amanat раскритиковали Министерство промышленности и строительства Казахстана за работу над Строительным кодексом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра страны, мажилисмен Елнур Бейсенбаев напомнил, что еще в 2022 году президент поставил перед правительством задачу разработать новый Водный, Налоговый и Градостроительный кодексы. После эти же поручения были вновь озвучены в Послании 2023 года. Однако работу по разработке новых кодексов правительство затянуло, о чем еще раз отметил глава государства на недавнем расширенном заседании правительства.

"1,5 года назад я поручал разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам. Но проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений", – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Елнур Бейсенбаев, Градостроительный кодекс имеет высокие ожидания в обществе, особенно после землетрясений в Алматы. Ко всему прочему, в данной отрасли накопилось немало острых вопросов по незаконной и точечной застройке, качеству строительства, безопасности сооружений, соблюдению архитектурно-строительных норм, комплексной градостроительной экспертизе.

"Многие эксперты отметили, что проект кодекса нацелен конкретно только на строительство. В нем нет определения этапов строительства проектов. Основное регулирование положено на те периоды реализации этапов, где начинается финансирование. При этом во время презентации законопроекта нам представили Строительный кодекс. Министерство промышленности и строительства не смогло дать обоснование, почему поручение президента страны по разработке Градостроительного кодекса закончилось разработкой Строительного кодекса", – озвучил депутат.

Мажилисмен добавил, что проект Строительного кодекса разрабатывался в рамках государственного задания. Поэтому в соответствии с Бюджетным кодексом такой вид работы не может отдельно финансироваться, так как это непосредственная ответственность министерства, их задача и обязанность. Но, несмотря на это, данную услугу министерство заказало у курируемого им же АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры".

"На разработку проекта Строительного кодекса в 2023 году выделили 382,5 млн тенге. В то же время ряд важных законопроектов, рассматриваемых сегодня, подготовлен без каких-либо затрат из бюджета. Отсюда возникает вопрос: как случилось, что не менее важные законодательные акты возможно подготовить, не затрачивая бюджетных средств, а написание Строительного кодекса, который не выдержал общественной и профессиональной критики, потребовало немалого специального финансирования в размере 382,5 млн тенге? Мы считаем, что данные деньги были использованы не по назначению", – подчеркнул Елнур Бейсенбаев.

По его словам, также представленный проект Строительного кодекса вобрал в себя содержание трех действующих законов из-за чего оригинальность текста составила менее 1%.

"Получается, что министерство на разработку 240-страничного, почти полностью переписанного проекта кодекса, за каждую страницу заплатило порядка 1,6 млн тенге. Коллеги, одна страница стоит 1,6 млн тенге! Выходит, что головное министерство передало написание важного законопроекта подведомственной организации и допустило необоснованное расходование государственных средств", – возмутился Елнур Бейсенбаев.

Депутат считает, что ситуация, сложившаяся вокруг подготовки проекта Строительного кодекса, не является единичным случаем, поскольку проект Водного кодекса передали в Мажилис без экологической экспертизы, вразрез действующему законодательству, а новый Налоговый кодекс до сих пор на стадии разработки.

На основании вышеизложенного депутаты фракции Amanat попросили премьер-министра озвучить позицию по вопросу разработки проекта Строительного кодекса вместо Градостроительного. Провести внутреннее служебное расследование и разбирательство по растрате государственных денег на некачественную разработку проекта Строительного кодекса и в случае подтверждения нецелевого использования обеспечить возврат средств в государственный бюджет. А также усилить персональную ответственность руководителей государственных органов за некачественное и несвоевременное исполнение поручений главы государства.