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В горах Алматы засняли опасных зверей

Диких кабанов засняли в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 14:49 Фото: pixabay
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко встретил в горах семью диких кабанов. Однако он не стал раскрывать точное месторасположение животных, сообщает Zakon.kz.

По его словам, удивительно наблюдать настоящую дикую природу рядом с двухмиллионным мегаполисом.

"Кабан осторожный зверь, встретить его сложно. Мне очень повезло, что удалось еще и сделать видео и фото! Также кабанов не следует провоцировать, это опасное животное, которое может напасть в целях самозащиты. Лучше разойтись с ним разными дорогами".Дмитрий Доценко

Комментаторы в очередной раз поблагодарили Доценко за возможность познакомиться с местной флорой и фауной.

  • Всю жизнь живу в Алматы и ни разу подобное не видел! Благодаря вам видим красоту вокруг нас!
  • Как вам всегда удается находиться в таких необычайных местах и фокусироваться на таких невероятных моментах? Это восхитительно.
  • Маленький Пумба. Какая удача, отличная встреча! Удивительное рядом.
  • Главное, место не указывать точное. Пусть природа останется живой.
  • Самый опасный зверь – это человек. Вот к кому точно не подходим, ребята! – отмечают пользователи.

Причина не давать точные координаты вполне ясна. Не так давно Доценко снял, как цапля охотится на османа на озере Сайран.

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Через несколько дней зоозащитница сообщила, что одну из птиц убили.

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