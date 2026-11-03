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Общество

В каких случаях в Казахстане можно попасть к узкому специалисту без терапевта

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 17:59 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 3 ноября 2026 года рассказала, когда казахстанцам не нужно обращаться к врачу общей практики для получения консультации узкого специалиста, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что поликлиники должны открывать запись к кардиологам, невропатологам и другим узким специалистам на два месяца вперед. Однако на практике это требование, по их словам, не всегда соблюдается, из-за чего жители не могут своевременно попасть на прием. Они поинтересовались, с чем связана такая ситуация и планирует ли Минздрав пересмотреть правило, согласно которому для получения консультации узкого специалиста сначала необходимо обратиться к врачу общей практики.

"Отменять не собираемся. Это международно признанная практика. Врач общей практики или семейный врач знаком со всей историей болезни каждого члена семьи, поэтому эта практика останется", – сказала Акмарал Альназарова.

При этом она напомнила, что в 2024 году был расширен перечень заболеваний, при которых пациенты, минуя врача общей практики, могут получить консультацию узких специалистов. Также нет необходимости идти к врачу для пациентов с хроническими заболеваниями в случае, если им нужно повторно получить рецепт или какие-то виды обследования.

"Здесь работает медсестра расширенной практики, которая готовит пациента, и уже подготовленного направляет к узкому специалисту", – подчеркнула глава Минздрава.

В экстренной ситуации, по ее словам, необходимую медпомощь люди могут получить в отделениях экстренной помощи в поликлиниках либо вызвать на дом мобильную бригаду.

Ранее Альназарова рассказала, какие медуслуги будут получать казахстанцы с 1 января 2027 года вне зависимости от статуса страхования.

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