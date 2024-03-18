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Если бы знаменитую "Дюну" сняли в Мангистау: в Сети появились завораживающие кадры

Если бы знаменитую &quot;Дюну&quot; сняли в Мангистау: в Сети появились завораживающие кадры, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 23:48 Фото: qazaqgeography.kz
В Казнете опубликовали подборку локаций из Мангистау. Авторы сравнили пейзажи Мангистау с кадрами из популярного фильма "Дюна", сообщает Zakon.kz.

Кадры появились 17 марта в Instagram-паблике mangystau_safari.

"Если бы фильм "Дюна" снимали в Мангистау? Бескрайняя степь Мангистау, где пять миллионов лет назад бушевал океан Тетис, богата разнообразной природой. В связи с этим собрали для вас подборку локаций, в которых вполне можно было снимать сцены из нашумевшего фильма "Дюна", – написали авторы страницы.

Ранее фотограф Дмитрий Доценко порадовал подписчиков съемкой цветущих подснежников в предгорьях Алматы. 

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