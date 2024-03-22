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В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 23 марта

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 23 марта, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 02:15 Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в субботу, 23 марта, в Атырау, Актобе, Балкаше, Караганде, Жезказгане, Темиртау и Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу.

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Елена Вебер
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