В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 23 марта

Фото: freepik

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в субботу, 23 марта, в Атырау, Актобе, Балкаше, Караганде, Жезказгане, Темиртау и Астане, сообщает Zakon.kz.

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