В Казахстане стало меньше сел

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров на заседании правительства 19 марта 2024 года рассказал, что за 10 лет в стране не стало 582 села, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в стране на сегодняшний день насчитывается 6256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны.

"При этом доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%, а уровень безработицы – 4,7%. Доля самозанятых – 33%, или 1,2 млн человек... За последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6838 до 6256, или на 582 единицы. В основном произошло сокращение сел с количеством населения менее 50 человек с привязкой населения к близлежащим населенным пунктам", – озвучил Нурлан Байбазаров.

Глава Миннацэкономики сообщил, что планируется совместно с госорганами ряд мероприятий для развития сельских территорий.

"Для интенсивного развития экономики сел необходимо увеличить доходную часть бюджетов сельских округов. С этой целью планируется передача некоторых видов дополнительных налогов и платежей, которые позволят увеличить доход IV уровня бюджета в 2,5 раза и довести до 167 млрд тенге. А именно 50% от налогов на имущество индивидуальных и юридических лиц, лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, плата за использование лицензий на занятие отдельными видами деятельности и пользование водными ресурсами поверхностных источников", – дополнил Нурлан Байбазаров.

Наряду с этим, по его словам, планируется:

ежегодное увеличение финансирования проекта "Ауыл – Ел бесігі", а также программ развития сельского предпринимательства и агропромышленного комплекса;

приоритетное выделение средств приграничным территориям;

акиматам рассмотреть новые подходы в целях дальнейшей поддержки сел, не вошедших в список опорных и спутниковых сел;

разработка цифровой карты села;

расширение полномочий маслихатов, сельских акимов и их аппаратов в рамках развития местного самоуправления;

предоставление сельским акимам права на приобретение спецтехники.

19 апреля 2023 года в Казахстане утвердили Концепцию развития сельских территорий до 2027 года.