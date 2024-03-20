"Избивал даже из-за плохого настроения": истории жертв абьюзеров и как им помогают правоохранители Шымкента

Домашнее насилие в Казахстане является острой проблемой. Правозащитницы и общественники давно бьются за ужесточение закона о домашнем насилии над женщинами и детьми. По официальным данным, органы внутренних дел ежегодно регистрируют свыше 100 тысяч заявлений по фактам домашнего насилия.

И это только те, кто обращается за помощью к полицейским. Сколько трагедий на самом деле происходит за закрытыми дверями в домах по всему Казахстану – трудно сказать. Корреспондент Zakon.kz выяснял, как распознать мужа-тирана на ранних этапах отношений, и выслушал истории жертв бытового насилия.

"Избивал, даже если у него было плохое настроение": история жертвы бытового насилия

Вспоминать свой брак 42-летняя Сания, имя которой мы изменили по ее просьбе, не хочет. По словам жительницы Шымкента, бывший супруг на протяжении 24 лет пил, избивал и психологически издевался над ней. Женщина признается, что терпела побои ради детей и боялась оставить их без отца. Рассказывать родным о жестоком обращении со стороны мужа смысла не было, говорит Сания. Родственники всегда настаивали на том, чтобы она закрывала глаза на беспощадные поступки супруга.

"Он начал избивать меня в первый год нашей совместной жизни. Если у него плохое настроение – бьет. Еда недосолена – бьет. Одежду плохо постирала – бьет. Сначала я думала, что все это нормально. Потому что родственники говорили, что всех их били, и это скоро пройдет. Но с каждый разом становилось все хуже и хуже. Я сначала терпела, потом начала вызывать "102". Но это не помогало, потому что заявления я не писала. Свекровь всегда со слезами приходила и умоляла простить его, сам супруг тоже неоднократно просил прощения на коленях. Но каждый раз все повторялось по одному сценарию. Так пролетели 24 года. У нас трое общих детей. Я решилась на развод, когда он начал поднимать руку на наших детей. За 24 года совместной жизни я потеряла свое здоровье. У меня была затяжная депрессия, я боюсь любого шороха и не могу доверять мужчинам", – делится своей историей Сания.

Получив развод, Сания переехала с детьми в родительский дом. Однако должной поддержки от близких она не получила. После этого нашла работу и решила начать жизнь с "чистого листа". Съехала от родителей и сейчас активно работает с психологом. Прорабатывать психологические травмы довольно сложно, рассказывает жертва бытового насилия.

"Я начала ходить к психологу, когда не видела в жизни смысла. Потом решила взять себя в руки ради детей. У меня после всего пережитого очень много травм, как психологических, так и физических. У меня очень часто болит голова, потому что он часто пинал меня по голове. Я боюсь сейчас пьяных мужчин. Не люблю шумные компании. Но все это мы прорабатываем совместно с психологом. С бывшим супругом мы уже не общаемся, с детьми он даже видеться не хочет, на алименты не видела смысла подавать. Потому что хотела, чтобы нас с ним больше ничего не связывало. Я жалею, что раньше не ушла от него. Наша совместная жизнь потрепала нервы и мне, и моим детям. Надеюсь, я смогу начать жить спокойно", – завершила свою историю Сания (имя изменено).

Как уйти от мужа-тирана и распознать его в начале отношений – советы психолога

Психолог Куляш Сейдалиева рассказывает, что выбор партнеров во многом зависит от различных факторов, включая личные предпочтения, жизненный опыт, также социокультурное влияние и даже психологические взаимоотношения, которые складывались у девушки в ее семье. По словам эксперта, некоторые женщины могут оказаться в отношениях с абьюзером из-за недостатка осознания своей собственной ценности, низкой самооценки, которая сложилась у нее с детства, и убеждения о том, что она заслуживает такого отношения к себе.

"Чаще всего жертва бытового насилия воспитана в семье, где были уже деструктивные отношения, то есть такие разрушающие отношения внутри семьи. Девочка, возможно, неосознанно играла роль жертвы. Когда приходилась участвовать в конфликтах между мамой и папой, и быть в роли спасателя либо жертвы. То есть такая психологическая игра называется треугольник Карпмана, где есть жертва, спасатель, преследователь. Либо это модель поведения, которая проявлялась у мамы, у бабушки: о том, что женщина должна терпеть, должна спасать. Вот такая психологическая игра", - объясняет психолог Куляш Сейдалиева.

Рассказала Куляш Сейдалиева и о том, как можно распознать тирана на начальном этапе отношений. По словам эксперта, это возможно, но нужно обращать внимание на поведение своего партнера и быть внимательным во всем.

"Первое — это контролирующее поведение. Если партнер начинает контролировать ваши действия, время общения с другими людьми или финансами без вашего согласия, это может быть признаком контролирующего поведения. Второй момент — на начальном этапе отношения, когда ваш партнер пытается изолировать вас от окружения, то есть изолирует вас от вашего круга общения, друзей или семьи. Это может быть явным признаком абъюзивности вашего партнера. Третий момент — это навязчивость и настойчивость. Партнер, который настаивает на своем мнении, то есть он игнорирует ваше желание и предпочтение. Это тоже может говорить о том, что у него есть черты абъюзивного поведения. Четвертый момент — угрозы давления. Любые угрозы физической или эмоциональной расправы. То есть это давление на вас для соблюдения его воли. Пятый момент — это недоверие и ревность. Шестой момент — это пренебрежение и унижение. Любые действия или высказывания, которые принижают ваше самоуважение, не должны быть терпимы. Если вы заметили подобное поведение в отношениях, важно обратить на это внимание и подумать хорошенько о том, насколько здоровыми являются эти отношения", - говорит психолог.

По словам психолога, мужчины могут становиться тиранами по разным причинам. Это включает в себя и низкую самооценку, и проблемы с контролем над эмоциями, и недостаток уважения к партнеру, и негативный опыт в прошлом, а также стремление к власти и контролю. Тем не менее, уйти от них можно. Куляш Сейдалиева рассказывает, что жертвам бытового насилия важно помнить - ваше благополучие и безопасность имеют важное значение.

"Вот несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы уйти от мужа тирана. Первый шаг - обратитесь за поддержкой к близким друзьям или членам семьи. Второй шаг - попробуйте находиться в безопасных местах, если это возможно. Третий шаг - обратитесь за помощь к юристам, чтобы узнать о правах и возможных мерах защиты. Четвертый шаг - подумайте об изменении места жительства или работы, чтобы избежать контакта с тираном. Пятый шаг - не стесняйтесь обращаться за судебной защитой, если это необходимо. Помните, что вы не одни и существует достаточно организаций, служб, готовых помочь вам в данной ситуации", - объясняет психолог.

Восстановиться после жизни с тираном сложно, но можно, рассказывает специалист. Это длительный процесс. Впервую очередь, по словам Куляш Сейдалиевой, нужно вооружиться поддержкой своих близких, а также обратиться за профессиональной помощью к психологам. Помимо этого, нужно будет проработать свои эмоции, то есть разрешить себе их чувствовать или же уйти в творчество, говорит эксперт.

"Еще важный шаг — признать свою силу. Оцените свою силу и выдержку, которую вы проявили, выходя из токсичных отношений. После инвестируйте в себя. Найдите хобби, интересы или занятия, которые приносят вам удовлетворение и помогают вам расти и развиваться как личность. Следующий шаг — заботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье. Питайтесь правильно, занимайтесь физической активностью, получайте достаточно отдыха. И, конечно же, обращайтесь к профессионалам. Больше заботьтесь о себе, проявите сострадание к себе. Помните, что вы заслуживаете заботы и любви. Важно дать себе время и понимание, что процесс восстановления может занять некоторое время. И это абсолютно нормально", - рассказывает Куляш Сейдалиева.

По словам специалиста, для того, чтобы предотвратить семейно-бытовое насилие в Казахстане, необходимо проводить системную работу по изменению культуры и отношения вообще внутри семьи. По словам эксперта, важно укрепить законодательство и расширить доступ к услугам поддержки защиты для жертв насилия.

"Я бы ввела бы мероприятия по повышению психологического уровня населения, а также внутрисемейного качественного здорового отношения мужчины и женщины внутри семьи. Такие проекты были бы полезны для семейных пар, чтобы каждая семья могла узнать уровень напряжения эмоционального состояния внутри семьи и проанализировать все. Может быть, открыть такие институты, которые бы государством финансировались для поддержки психологического состояния мужчины и женщины, и также их детей. А если совершается преступление, то нужно строго наказывать насильников, в соответствии с законом - то есть если эти законы есть, то их необходимо соблюдать и выполнять". Психолог Куляш Сейдалиева

Какую поддержку оказывают в кризисном центре

В одном из кризисных центров Шымкента жертвам бытового насилия оказывается 8 различных специальных социальных услуг: правовые, психологические, медицинские, культурные, педагогические, трудовые, бытовые, и экономические. С начало года к ним обратились 116 жертв.

"В 2023 году обратились 97 жертв, из них 23 мамы и 87 детей. Чаще всего обращаются многодетные мамы из малообеспеченных семей. Менталитет южного района такой, что при воспитании поколения использовались термины "не выносить сор из избы", "бьет значит любит". Поэтому жертвам бытового насилия в первую очередь нужно звонить в правоохранительные органы", - рассказывает Багдагуль Байшетова, руководитель Центра оказания специальных социальных услуг №3 в Шымкенте.

Какая работа ведется правоохранительными органами при бытовом насилии

В 2023 году в Шымкенте зарегистрировано 34 преступления, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. С начала 2024 года зарегистрировано 4 преступления. По данным департамента полиции, ежедневно проводится мониторинг по выявлению причин бытового насилия. Согласно мониторингу, основными причинами бытового насилия является алкогольное опьянение, ревность, материальное положение и несоответствующее поведение мужчин.

"Нами регулярно проводятся рейдовые мероприятия по вопросам профилактики преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Жертвам бытового насилия оказываются специализированная правовая и психологическая помощь с предоставлением индивидуальных консультаций. Также во исполнение послания Главы государства народу Казахстана законодательно ужесточена ответственность за бытовое насилие. Законодательные поправки вступил в законную силу 1 июля 2023 года. Поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей с камер видеонаблюдения и видеорегистратора. В 2023 году работа участковых инспекторов полиции позволила возбудить 103 административных дела без заявления потерпевших, за 2024 год - 94",- сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Также в 2023 году 2 510 лиц привлечены к административной ответственности по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений), по статье 73-1 (причинение легкого вреда здоровью) - 516, по статье 73-2 (побои) - 48. С начала 2024 года 1 176 человек привлекли к ответственности по статье 73 КоАП РК, по статье 73-1 (причинение легкого вреда здоровью) - 90, по статье 73-2 (побои) - 19. По не допущению уголовных правонарушений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, эффективно используются меры индивидуальной профилактики по вынесению защитных предписаний.

"В 2023 году согласно Закона "О профилактике бытового насилия" в целях предупреждения совершения новых правонарушений и обеспечения безопасности потерпевшего в отношении 5 168 жертв вынесено "защитное предписание", за 2 месяца 2024 года - 1 132. В 2023 году за нарушение "защитного предписания" по ст. 461 КоАП 103 лица привлечены к административной ответственности, за 2 месяца 2024 - 91. Аналогично проводится работа по установлению особых требований к поведению правонарушителей, в 2023 году судами по ходатайству ОВД установлено всего 355 особых требований, за 2 месяца 2024 года – 172. В прошлом году за нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя по части 2 статьи 669 КоАП 12 лиц привлечены к административной ответственности, за 2 месяца этого года - 78", - привели статистику в полиции.

Помимо этого, органами внутренних дел принимаются все меры профилактики бытового насилия. В 2023 году полицейские провели с семейными дебоширами 6 357 профилактических бесед, 207 неблагополучные семьи были взяты на учет, в 2024 году проведено 2 695 бесед с абъюзерами и 76 семей взяты на учет. В данном направлении работа продолжается и находится на контроле.

Мужья-тираны на скамье подсудимых - сколько дел дошли до суда в Шымкенте

В Шымкенте количество правонарушений, совершаемых на семейно-бытовой почве, заметно выросло. В 2022 году в суд поступило около 174 дел, в 2023 — больше трех тысяч. В большинстве случаев домашних абьюзеров направляют в спецприемники на 10-15 дней. Печальная статистику в суде связывают в изменением закона.

"Резко возросло количество дел по категории противоправных действий в рамках семейно-бытовых отношений. По распоряжению нашего президента усилена ответственность за домашнее насилие. С 1 июля 2023 года в законодательство внесли изменения, теперь сотрудники полиции перешли от заявительного к выявительному характеру фактов семейно-бытового насилия. Теперь для защиты жертв необязательно писать заявление. Если соседи или коллеги заметят, что кто-то из их окружения подвергается насилию, они могут позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить об этом. Меры будут приняты. Окончательная правовая оценка остается за судом. Также одним из наиболее важных изменений является то, что теперь существует только одна возможность примирения в суде. Это позволяет прекратить психологическое давление на жертв насилия", - рассказывает Байдыбек Дуйсебеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам суда Шымкента.

Буквально вчера, 19 марта 2024 года, в Туркестанской области произошел шокирующий инцидент. Дважды судимый мужчина взял в заложницы бывшую супругу в Сайрамском районе, насильно посадил ее в машину и попытался увезти. Пострадавшей понадобилась срочная медицинская и психологическая помощь. Ее забрали в больницу. Подробности читайте здесь.

Домашнее насилие – тема столь же острая, сколь и обсуждаемая на кухнях и просторах Казнета. Одни до сих пор считают, что можно и нужно понять и простить тиранов, вторые ругают "самих виноватых", третьи же голосуют за нетерпимость к любым проявлениям жестокости. А что говорит закон, - можно узнать по ссылке.