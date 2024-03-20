Полицию Казахстана перевели на усиленный режим работы
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Полицию Казахстана в период празднования Наурыз мейрамы перевели на усиленный вариант несения службы. Об этом стало известно 20 марта 2024 года из Telegram-канала МВД РК, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, по республике на службу заступили свыше 22 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.
Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.
В целом, МВД повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.
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С 2024 года Наурыз в Казахстане будут праздновать по-новому – в течение 10 дней. При этом отмечалось, что каждый из 10 дней будет посвящен определенной теме и ценностям. Также был утвержден единый логотип Наурыза, который направили во все регионы страны.
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