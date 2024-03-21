Караван с верблюдами, казахские батыры и цирковое шоу: Наурыз в Алматы в деталях

На площади Астана прошло массовое празднование Наурыза. Жителей и гостей города ждали театрализованное шествие каравана с верблюдами "Көш, Наурыз – Думан", батыры в доспехах, беркутчи, собаки породы тазы, воздушные баурсаки и народные ремесленники. Подробнее – в репортаже Zakon.kz.

По декаде Наурызнама 21 марта – День солидарности, и именно в этот день проходят основные дни празднования Наурыза. Самым зрелищным сегодняшним представлением для гостей стало шествие каравана "Көш, Наурыз – Думан", с которого и началось праздничное мероприятие. Караван шел с площади Абая и завершил свое шествие на площади Астана.



Фото: Zakon.kz

В караване приняли участие более тысячи артистов, которые облачились в нарядные костюмы всех этносов и народов.

Фото: Zakon.kz

Во время шествия их сопровождали верблюды, тазы, беркутчи, двухметровые батыры в доспехах и огромные символы народов и города Алматы. Кульминацией каравана стала юрта на огромной арбе.

Фото: Zakon.kz

Официальная часть началась с выступления президента. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил на площади казахстанцев, отметив, что Алматы стал золотой колыбелью суверенитета Казахстана, а также духовным, научным и экономическим центром страны. Далее церемонию праздничного концерта открыл с фееричным выступлением и спецэффектами Димаш Кудайберген.

Фото: Zakon.kz

После жители города начали праздновать Наурыз и смотреть, что интересного есть вокруг. Гости активно и с радостью участвовали в национальных играх и конкурсах, фотографировались с беркутами, батырами, артистами каравана и с собаками национальной породы тазы.



Фото: Zakon.kz

Особенно интересно алматинцам было посмотреть на виртуозное цирковое шоу, предназначенное как для малышей, так и для гостей постарше. Также на площади были организованы площадки для детей с мастер-классами и выставки в национальном стиле. Среди гостей было многосемейных пар с детьми и каждый был занят чем-то интересным.

Фото: Zakon.kz

Молодежь и студенты больше заинтересовала концертная программа, особенно когда начала выступать Ерке Есмахан.

Фото: Zakon.kz

А жителям постарше понравились беркутчи, батыры и разные представления в национальном стиле. Алматинцы отмечают, что в этом году праздник проходит масштабнее. К примеру, на площади организовано много разных представлений и развлечений как для детей, так и для взрослых.

Фото: Zakon.kz

Отличились и местные ремесленники. На этот раз был представлен широкий выбор изделий ручной работы в стиле номадов. Можно было выбрать подарок на Наурыз на любой вкус и цвет.





Как рассказала корреспонденту Zakon.kz жительница Алматы Мариям Омарова, в этот день больше чувствуется праздничная и позитивная атмосфера, есть ощущение, что наступает весна и уже совсем скоро лето.

Фото: Zakon.kz

"На сегодняшнем празднике особенно мне понравились этнические выступления батыров с мечами, а также то, что девушки, мужчины и женщины надели национальные костюмы и украшения. Правда, очень хотела попасть именно на караван с верблюдами, но он прошел раньше и мы не успели посмотреть. Если говорить о самом празднике, для меня Наурыз – старт летнего сезона, когда будет солнечно и тепло. В новом году я хочу пожелать всем исполнения всех мечт, чтобы солнце всегда светило не только на улице, но и в душе. Чтобы каждый день приносил только радость". Мариям Омарова

Фото: Zakon.kz

По словам алматинки Ажар Бокановой, в последние годы праздник Наурыз отмечают все торжественней. Она считает, что это правильно, поскольку для казахстанцев Наурыз – особый праздник.

"Думаю, именно в эти дни вся земля просыпается после долгого зимнего сна. Природа обновляется и дает жизни новый виток. Всех с праздником, дорогие казахстанцы! Улыбайтесь чаще, Наурыз кутты болсын!" – говорит Ажар Боканова.

Фото: Zakon.kz

А гостья Анара поделилась пожеланиями о том, чтобы на территории все шатры были открыты.



"Наурыз – особенный праздник для нас. И думаю, можно было бы организовать бесплатно Наурыз-коже, хоть сейчас все люди могут это купить. Но тем не менее чуть-чуть лучше чувствовался бы праздник. Сегодня же не солнечный день. Наших ажешек и татешек это бы подбодрило", – отметила жительница города Анара.

Фото: Zakon.kz

Алматинец Шундауыл Нугманов рассказал, что всегда старается отмечать этот праздник со своей семьей. Наурыз – праздник обновления и начала нового этапа жизненного цикла.

"Я считаю, дни Наурыза пропитаны каким-то особым волшебством. Если загадать желание сегодня или завтра, то оно обязательно сбудется. Пусть в домах всех казахстанцев царит праздничная атмосфера и счастье", – пожелал Шундауыл Нугманов.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что погода была пасмурная и позже пошел дождь, гости с удовольствием веселились. Ведь впереди казахстанцев ждут продолжительные весенние каникулы и время, когда они могут провести время со своей семьей.

13 марта 2024 года сообщалось, что теперь Наурыз будут праздновать по новому формату в течение 10 дней – с 14 по 23 марта. Этот период назван Наурызнама и каждый день декады посвящен определенной теме. Завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, объявлено 23 марта – День очищения.