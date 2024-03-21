Туман, дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане в пятницу

В Астане и 13 областях на 22 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке Карагандинской области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют сильный дождь, временами грозу. Ветер западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области, порывы 15-20, ночью на горных перевалах временами 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается временами гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью – гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.



В Астане ночью и утром – туман.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области – туман. В Уральске ночью и утром – туман.



На юге, западе Павлодарской области – туман. Днем на севере области гололед.



На западе, юге Атырауской области – туман. В Атырау ночью и утром – туман.



На юге Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром в центре, на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе области, порывы 15-20 м/с.



На юге, в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют туман. В Кызылорде временами туман.



В горных районах Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-восточный на юге, в центре, горных районах области, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



На юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман.



На западе, юго-востоке Костанайской области – туман.

В Таразе сохраняется ветер юго-западный временами, порывы 30 м/с и более.



На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.



Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области – туман.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане 21, 22 и 23 марта.