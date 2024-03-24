Сколько человек госпитализировали после теракта в Москве

В МЧС России рассказали о количестве погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Также ведомство сообщило, сколько из них находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

Число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек. Cреди пострадавших – пятеро детей. В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, пишет РБК со ссылкой на Управление МЧС по Подмосковью.

Количество погибших не изменилось – 133, в том числе трое детей.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что при теракте погибли 133 человека.

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22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

Все четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" найдены и задержаны, они пытались скрыться, сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к народу. Также он заявил, что 24 марта объявлен день траура.

Мы собрали материал, в котором разобрали самые страшные теракты, совершенные в России за последние три десятилетия.

Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя при таких ситуациях.

