Сколько человек госпитализировали после теракта в Москве
Число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек. Cреди пострадавших – пятеро детей. В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, пишет РБК со ссылкой на Управление МЧС по Подмосковью.
Количество погибших не изменилось – 133, в том числе трое детей.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что при теракте погибли 133 человека.
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22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
Все четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" найдены и задержаны, они пытались скрыться, сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к народу. Также он заявил, что 24 марта объявлен день траура.
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Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя при таких ситуациях.