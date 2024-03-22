Информация о казахстанцах среди погибших в Москве не поступала, заявил МИД РК

Информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших в теракте в московском "Крокус Сити Холл" не поступала, заявило Министерство иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления. Сейчас в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14", – сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве. По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка. Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

