В День очищения в Западном Казахстане прошли экологические акции

23 марта – последний день, согласно декаде Наурызнама, отмечаемой в стране, – является Днем очищения. В этот день в Западно-Казахстанской области прошли субботники.

В мероприятии, которое прошло в Уральске, приняли участие жители города, общественные объединения, студенты, молодежь и активисты в сфере экологии. Общее количество собравшихся превысило 350 человек. Они очистили территорию вдоль реки Чаган от засохших деревьев, собрали придорожный мусор, древесный лом.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В экологическом мероприятии также принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев. Глава региона поблагодарил участников субботника и поручил акимату города усилить работу по очистке города.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В соответствии с поручением главы государства в рамках декады Наурызнама в нашем регионе прошло много мероприятий. Сегодня – День очищения. В связи с этим я благодарен всем, кто вышел на субботник. По обе стороны реки Чаган много засохших, поваленных деревьев. Работы по расчистке начались в феврале и старые, засохшие деревья, приближающиеся к обрушению, были вырублены. От засохших деревьев надо вовремя избавляться, давая пространство для молодых и здоровых. В целом, необходимо усилить работу по очистке города", – сказал Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В свою очередь участники субботника отмечают, что если такие мероприятия будут организовывать чаще, то город станет более чистым и зеленым.

"Наурыз в нашей области отмечается на высоком уровне. Мы должны превозносить национальные ценности и правильно воспитывать подрастающее поколение. Их нужно приучать к чистоте. Этот субботник, организованный в том же направлении, приносит много пользы", – сказала жительница Уральска Айгуль Муратбекова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также в День очищения все районы ЗКО вышли на субботник и приняли активное участие в уборке улиц от мусора.