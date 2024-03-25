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Фехтовальщик Ерлик Сертай стал народным любимцем в популярных соцсетях

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 07:55 Фото: Instagram/sertayyerlik
Казахстанский фехтовальщик Ерлик Сертай, который вместе со своей сборной отобрался 24 марта на Олимпиаду-2024 набирает миллионные лайки на своей странице в TikTok, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что уже полтора года Ерлик на своей странице в TikTok размещает интересные ролики, в которых знакомит подписчиков с фехтованием. Спортсмен показывает профессиональную сторону своей жизни и охотно отвечает на любые вопросы о своем виде спорта.

К примеру, Ерлик разобрал фехтование "Кота в сапогах" и даже спрогнозировал возможный бой между ними, если бы он жил во времена мушкетеров. А на видео ниже, он объяснил, почему у героини нашумевшего сериала Wednesday во время фехтования пошла кровь.

Больше 10 видео Ерлика набрали свыше млн просмотров. Есть видео, набравшие до восьми млн. Пока у него 40 тыс. подписчиков и суммарно 2,4 млн лайков на всех видео. А в Instagram, несмотря на активное ведение страницы, у него показатели намного скромнее. Но это, по мнению новых поклонников Ерлика, всего лишь вопрос времени.

Еще раз важно отметить, что 24 марта Казахстан завоевал историческую лицензию на Олимпиаду в Париже.

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