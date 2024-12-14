Фехтовальщик Ерлик Сертай получил в глаз, заступившись за незнакомку
Фото: Instagram/sertayyerlik
Член сборной Казахстана по фехтованию Ерлик Сертай на днях рассказал общественности историю. Согласно рассказу, он получил травму и упрек, заступаясь за незнакомку, сообщает Zakon.kz.
Об этом неприятном инциденте народный любимец рассказал, записав небольшое видео.
Все произошло в момент, когда Сертай выходил от друзей и собирался домой. Но увидел, как мужчина таскает женщину за волосы, и решил вмешаться.
"Слышу крики. Оборачиваюсь: там парень ее за волосы таскает. Что я могу? Я подбежал: "Ребят, успокойтесь, вы чего?". Хочу его образумить. Он начинает агрессировать на меня. После чего со словами, там были маты, толкает, бьет. Мы начали бороться, валяться, и я слышу крик девушки. Видимо, на этот крик подбежали еще ребята, начали нас разнимать. Вроде все: все успокоились, нас разняли".Ерлик Сертай
Более всего спортсмена поразили ответные действия пострадавшей.
"Девушка смотрит на меня и говорит: "Чего ты лезешь не в свое дело, мы бы сами разобрались", – заключил он.
Если девушка из истории упрекнула спасителя, то комментаторы выразили благодарность за неравнодушие.
- Спасибо вам от всех остальных девушек за неравнодушие, за то, что вступились.
- Поступили, как настоящий мужчина!
- Вы остановили насилие над девушкой. Это сильно и по-мужски. Благодарю.
- Проявил неравнодушие! Для меня равнодушие людей – смерть!
- Это классика, когда женщина защищает своего абьюзера. Не понимаю, но такое есть. А вы – настоящий человек, – пишут слова поддержки пользователи Сети.
Стоит напомнить, что Ерлик Сертай был одним из членов национальной команды по фехтованию, которая добилась исторического достижения на Олимпиаде в Париже.
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