Фехтовальщик Ерлик Сертай получил в глаз, заступившись за незнакомку

Член сборной Казахстана по фехтованию Ерлик Сертай на днях рассказал общественности историю. Согласно рассказу, он получил травму и упрек, заступаясь за незнакомку, сообщает Zakon.kz.

Об этом неприятном инциденте народный любимец рассказал, записав небольшое видео.

Все произошло в момент, когда Сертай выходил от друзей и собирался домой. Но увидел, как мужчина таскает женщину за волосы, и решил вмешаться.

"Слышу крики. Оборачиваюсь: там парень ее за волосы таскает. Что я могу? Я подбежал: "Ребят, успокойтесь, вы чего?". Хочу его образумить. Он начинает агрессировать на меня. После чего со словами, там были маты, толкает, бьет. Мы начали бороться, валяться, и я слышу крик девушки. Видимо, на этот крик подбежали еще ребята, начали нас разнимать. Вроде все: все успокоились, нас разняли". Ерлик Сертай

Более всего спортсмена поразили ответные действия пострадавшей.

"Девушка смотрит на меня и говорит: "Чего ты лезешь не в свое дело, мы бы сами разобрались", – заключил он.

Если девушка из истории упрекнула спасителя, то комментаторы выразили благодарность за неравнодушие.

Спасибо вам от всех остальных девушек за неравнодушие, за то, что вступились.

Поступили, как настоящий мужчина!

Вы остановили насилие над девушкой. Это сильно и по-мужски. Благодарю.

Проявил неравнодушие! Для меня равнодушие людей – смерть!

Это классика, когда женщина защищает своего абьюзера. Не понимаю, но такое есть. А вы – настоящий человек, – пишут слова поддержки пользователи Сети.

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Стоит напомнить, что Ерлик Сертай был одним из членов национальной команды по фехтованию, которая добилась исторического достижения на Олимпиаде в Париже.