Психиатры проверяют мать, обвиняемую в убийстве семилетней Миланы Давыдовой

Дело о жестоком убийстве девочки ее матерью и любовником с марта 2024 года рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Павлодарской области. Однако процесс в настоящее время приостановлен, сообщает Zakon.kz.

Межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области по ходатайству защиты назначена дополнительная комиссионная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подсудимой Давыдовой Т.В., проинформировали в прокуратуре Павлодарской области.

"Производство экспертизы поручено ИСЭ (Институт судебных экспертиз. – Прим. ред.) города Алматы с целью определения психического состояния подсудимой в момент совершения преступления", – сообщили в ведомстве.

Также по заявлению второго подсудимого прокуратурой Павлодарской области проводится досудебное расследование по ст. 146 ч. 2 УК РК (пытки. – Прим. ред.).

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – отметили в надзорном органе.

Когда дело начал рассматривать суд, мужчина заявил, что сотрудники полиции оказывали на него давление, в том числе физическое. Это якобы вынудило его во время следствия признаться, что он непосредственно участвовал в убийстве ребенка. В суде он дал показания, что лишь спрятал тело рядом с домом.

Как сообщалось, в ходе главного судебного разбирательства сторона обвинения раскрыла страшные подробности преступления, совершенного в селе Бескауга.

По версии следствия, 17 ноября в дом к Давыдовым пришел любовник матери, которая была дома одна. Вернувшаяся раньше времени из школы Милана застала их за занятием сексом и пригрозила раскрыть правду отцу. За это ребенок был избит матерью до потери сознания. Убийство, по материалам дела, завершил сосед, который задушил девочку ремнем. Произошло это на глазах у младшего брата Миланы.

Обоим подсудимым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 99 УК РК – "Убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью группой лиц". Им грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

17 ноября жительница села Бескауга заявила о пропаже старшей семилетней дочери. На поиски ребенка были брошены силы полиции, ДЧС. Несмотря на сложные погодные условия, помощь оказывали многочисленные волонтеры.

19 ноября девочку нашли мертвой.