От мороза до +24°С: о погоде в трех городах Казахстана рассказали синоптики

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 27 по 29 марта 2024 года.

Астана 27 марта: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 5-7 тепла.

28 марта: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.

29 марта: облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 4-6 тепла.

Алматы 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.

28 марта: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.

29 марта: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный, 3-8, ночью порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 тепла.

Шымкент 27 марта: переменная облачность, дождь, ночью сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго- западный, 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 19-21 тепла.

28 марта: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13, днем порывы 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 15-17 тепла.

29 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 12-14 тепла. Ранее казахстанские синоптики выпустили штормовое предупреждение по территории страны на 26 марта. По прогнозам метеорологов, в Актюбинской, Костанайской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях возможны паводки. Читайте также Дождливые выходные ждут алматинцев Дело Айкоркем: приговор военнослужащему изменили на обвинительный Казахстанцев обманули почти на четыре млрд тенге за два месяца

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