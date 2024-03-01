Трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Корреспонденту Zakon.kz специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – со 2 по 4 марта 2024 года.

В Астане: 2 марта – переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -6-8°С.

– переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -6-8°С. 3 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -7-9°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -7-9°С. 4 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С. В Алматы: 2 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С. 3 марта – переменная облачность, временами снег, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0-2°С;

– переменная облачность, временами снег, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0-2°С; 4 марта – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С. В Шымкенте: 2 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С.

– переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С. 3 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.

– переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С. 4 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С. Материал по теме По-весеннему солнечная погода ожидается в Казахстане О том, какой будет погода в Казахстане в марте, можете узнать по ссылке. Читайте также Турнир по паранастольному теннису впервые прошел в Астане Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области Каких сюрпризов от погоды ожидать казахстанцам 2 марта

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