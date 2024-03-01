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Трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики

Трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту озвучили синоптики, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 17:16 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Корреспонденту Zakon.kz специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – со 2 по 4 марта 2024 года.

В Астане:

  • 2 марта – переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -6-8°С.
  • 3 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -7-9°С.
  • 4 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С.

В Алматы:

  • 2 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С.
  • 3 марта – переменная облачность, временами снег, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0-2°С;
  • 4 марта – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.

В Шымкенте:

  • 2 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С.
  • 3 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.
  • 4 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С.

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