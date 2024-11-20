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Синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте

Светофор, зима, пешеходный переход, пешеходы, пешеход, Астана, зима в Астане, снег в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 16:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 21 по 23 ноября 2024 года.

Из него следует, что в столице и южной столице ожидаются осадки, метель, гололед, туман и минусовая температура. Больше всего с погодой повезет шымкентцам, которым пообещали тепло до +13°С.

В Астане:

  • 21 ноября – облачно, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед, днем – метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около 0°С.
  • 22 ноября – переменная облачность, ночью – снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -3-5°С.
  • 23 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -4-6°С.

В Алматы:

  • 21 ноября – переменная облачность, ночью – дождь, днем – небольшой дождь, ночью и утром – туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.
  • 22 ноября – облачно, временами – осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.
  • 23 ноября – переменная облачность, без осадков, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +3+5°С.

В Шымкенте:

  • 21 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.
  • 22 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +8+10°С.
  • 23 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +11+13°С.

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