"Каждому казахстанцу по 150 тысяч": фейковое объявление от имени Токаева вновь гуляет по Казнету
В объявлении говорится, что каждому казахстанцу положено 150 тысяч тенге. Якобы запущена новая госпрограмма.
На самом деле, уточняют специалисты Stopfake.kz, это обман.
Также автор рассылки утверждает, что о выплате сообщили ряд министерств.
Фото: Stopfake.kz
На самом деле, ни одно из ведомств не размещало подобной новости. Ничего нет ни на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК, ни на сайте Министерства финансов РК.
Благотворительного фонда, на который ссылаются аферисты, также не существует.
По словам мошенников, эта госпрограмма проводится совместно с одним из крупнейшим казахстанским банком. Но на официальном портале финансового учреждения нет ни одного слова о выплатах.
На официальном сайте главы государства сообщений подобного рода тоже нет.
"Преступники оставили ссылку, по которой нужно перейти и проверить наличие выплаты с помощью ИИН. Это не что иное как приманка. Оставив данные на сомнительном сайте, вы передадите важную информацию о себе в руки неизвестных людей. Они могут использовать ее в корыстных целях", – говорится в сообщении.
Эксперты в очередной раз призывают казахстанцев доверять только официальным сообщениям.
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