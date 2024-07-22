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Законодательство РК

"Каждому казахстанцу по 150 тысяч": фейковое объявление от имени Токаева вновь гуляет по Казнету

Тенге, деньги, накопления, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сообщение о разовой социальной выплате повторно распространяют мошенники в социальных сетях. Для придания информации достоверности злоумышленники используют изображение президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В объявлении говорится, что каждому казахстанцу положено 150 тысяч тенге. Якобы запущена новая госпрограмма.

На самом деле, уточняют специалисты Stopfake.kz, это обман.

Также автор рассылки утверждает, что о выплате сообщили ряд министерств.

"Каждому казахстанцу по 150 тысяч": объявление от имени Токаева вновь гуляет по Казнету, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:11

Фото: Stopfake.kz

На самом деле, ни одно из ведомств не размещало подобной новости. Ничего нет ни на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК, ни на сайте Министерства финансов РК.

Благотворительного фонда, на который ссылаются аферисты, также не существует.

По словам мошенников, эта госпрограмма проводится совместно с одним из крупнейшим казахстанским банком. Но на официальном портале финансового учреждения нет ни одного слова о выплатах.

На официальном сайте главы государства сообщений подобного рода тоже нет.

"Преступники оставили ссылку, по которой нужно перейти и проверить наличие выплаты с помощью ИИН. Это не что иное как приманка. Оставив данные на сомнительном сайте, вы передадите важную информацию о себе в руки неизвестных людей. Они могут использовать ее в корыстных целях", – говорится в сообщении.

Эксперты в очередной раз призывают казахстанцев доверять только официальным сообщениям.

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В марте 2024 года в Казнете распространяли сообщение о том, что президент Казахстана якобы объявил о запуске новой инвестиционной платформы, поддерживаемой государством. Это также является фейком.

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