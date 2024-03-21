Названы шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники
Фото: YouTube/mvdkontent
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 21 марта 2024 года назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, сообщает Zakon.kz.
В подборку ведомства попали:
- "Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция".
- "Продиктуйте код из SMS".
- "Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию".
- "Оформлена заявка на кредит".
- "Перевести деньги на специальный и безопасный счет".
- "Истекает срок действия вашей банковской карты/SIM-карты".
"Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку".Пресс-служба МВД РК
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