Названы шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники

Фото: YouTube/mvdkontent

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 21 марта 2024 года назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, сообщает Zakon.kz.

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