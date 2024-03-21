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Названы шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники

Названы шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 14:10 Фото: YouTube/mvdkontent
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 21 марта 2024 года назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, сообщает Zakon.kz.

В подборку ведомства попали:

  1. "Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция".
  2. "Продиктуйте код из SMS".
  3. "Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию".
  4. "Оформлена заявка на кредит".
  5. "Перевести деньги на специальный и безопасный счет".
  6. "Истекает срок действия вашей банковской карты/SIM-карты".
"Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку".Пресс-служба МВД РК

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