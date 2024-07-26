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Штормовое предупреждение объявлено в 17 областях Казахстана на субботу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 20:11 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 27 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза.

В Конаеве днем ожидается очень сильная жара +41.

Ночью на севере, днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, в горных районах области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+38. В Алматы днем сохранится сильная жара +36+38.

На юго-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере области временами 23-28 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, днем 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем – град. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +36. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара +35.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза, днем – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+38. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем сохраняется сильная жара +35.

Днем в Туркестанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +41.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается временами сильный дождь. На западе, севере, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, днем в центре, на востоке области порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на северо-востоке области ожидается сильная жара +38+40. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Жетысуской области сохранится сильная жара +35+39. В Талдыкоргане днем сохранится сильная жара +37+39.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 27 июля 2024 года.

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