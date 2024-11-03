Еще троих человек спасли сотрудники МЧС в Актюбинской области

Ранним утром 3 ноября 2024 года на пульт 112 поступил сигнал о сломанном автомобиле, следовавшем по дороге "Кандыағаш-Эмба-Шалкар-Иргиз", сообщает Zakon.kz.

В неисправной машине находились три человека, в том числе ребенок. Инцидент произошел в Шалкарском районе Актюбинской области.

"Силами МЧС их спасли и доставили в Шалкар, в медицинской помощи они не нуждались", – рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве казахстанцам напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Ранее в Актюбинской области заявили о пропаже семи человек, в том числе троих детей. На легковом автомобиле они выехали из села Нура Иргизского района по проселочной дороге. В результате поисковых работ выяснилось, что они застряли в болотистой местности в 30 км от населенного пункта.