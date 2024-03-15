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"Может, заменить?": Досаев про акима Алатауского района

аким Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:49 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жительница Алатауского района попросила Ерболата Досаева чаще приезжать в район, поскольку благодаря таким визитам жителям удается решать свои проблемы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Однако градоначальник воспринял эти слова неоднозначно. 

"А аким (района. – Прим. ред.) получается никакой? Может, акима заменить надо?" – спросил Ерболат Досаев жительницу.

Женщина ответила: "Получается так".

"Я понимаю, что где-то он не сдержал свои обещания, но некоторые вопросы – это не работа акима города. У меня для этого есть восемь акимов районов, начальники управлений, мои заместители. Они тоже должны работать", – отметил аким Ерболат Досаев.

А после добавил, что также выезжает в районы, каждый квартал встречается с жителями, чтобы услышать, какие проблемы накопились в городе. И если некоторые вопросы требуют личного вмешательства, то принимает в этом участие.

"Алатаускому району всегда особое внимание. В прошлом году я увеличил бюджет в три раза, в этом году до 35 млрд тенге довел его. Такого бюджета у района никогда не было. Накопившиеся проблемы нужно решать, и я считаю, что аким этим занимается. В принципе, его всегда можно найти в районе. Если вдруг он не доработал в прошлом году, пусть по Шапагату и другим проблемам решит вопросы, я поручение дам", – заключил Ерболат Досаев.

Ранее на встрече с жителями Алатауского района Ерболат Досаев высказался о недобросовестных застройщиках, рассказал, когда завершат пробивку Саина, и получил благодарность за особое внимание к проблемам детей с особыми потребностями.

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