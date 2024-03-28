В центре Алматы хотели построить ЖК на месте парка

Прокуратурой Алматы выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 га юридическому лицу для строительства многоквартирного жилого комплекса. Надзорному органу южной столицы удалось вернуть участок, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 марта 2024 года, рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана.

Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставил юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона.

"В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд тенге. Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

По данным главного надзорного органа страны, пару дней назад, 26 марта, судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, будут ли сносить ипподром в южной столице. Такой вопрос ему задала жительница Жетысуского района, так как в СМИ появилась информация, что на месте Алматинского ипподрома собираются строить жилой комплекс.