В центре Алматы хотели построить ЖК на месте парка
Об этом сегодня, 28 марта 2024 года, рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставил юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона.
"В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд тенге. Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.
По данным главного надзорного органа страны, пару дней назад, 26 марта, судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, будут ли сносить ипподром в южной столице. Такой вопрос ему задала жительница Жетысуского района, так как в СМИ появилась информация, что на месте Алматинского ипподрома собираются строить жилой комплекс.