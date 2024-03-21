Землетрясения в Алматы и сейсмоаудит: о чем Досаев доложил Токаеву

Президент Касым-Жомарт Токаев 21 марта 2024 года принял акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

Ерболат Досаев отчитался о социально-экономическом развитии Алматы:

сообщил, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%;

поступления в местный бюджет выросли на 55%, до 287,5 млрд тенге;

увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%;

рассказал, что в рамках исполнения поручений, данных главой государства в августе прошлого года, осуществляется комплекс мер по внедрению новых требований к городской застройке, направленных на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и другое.

Также градоначальник проинформировал президента об исполнении его поручения по обеспечению сейсмической безопасности города:

по заявлениям жителей и юридических лиц после землетрясения 23 января текущего года проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено;

начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта текущего года;

в 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

Вместе с тем аким Алматы сообщил о "перезагрузке" системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. При этом сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на три года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.

Президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности мегаполиса, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, который отчитался о текущей деятельности научного центра. В свою очередь глава государства подчеркнул, что сейсмическая безопасность является ключевым фактором национальной безопасности страны, влияющим на состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей среды.

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Напомним, Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года. 21 марта президент выступил на площади Астана в Алматы. Он поздравил всех казахстанцев с Наурызом. Затем перед главой государства и алматинцами выступил Димаш Кудайберген.