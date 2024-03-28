Статистики опровергли информацию о Казахстане, размещенную на зарубежном сайте

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Информацию о том, что Казахстан находится на втором месте в мире по разводам, назвали не соответствующей действительности в Бюро нацстатистики, сообщает Zakon.kz.

"Информация о том, что Казахстан занимает второе место после Мальдив с коэффициентом разводимости равным 4.6, не соответствует действительности", – сообщили в ведомстве 28 марта. В бюро отмечают, что "главным источником ложной информации является статья на сайте worldpopulationreview.com". "Коэффициент разводимости по итогам 2022 года составил 2,27 на 1000 человек. В сравнении с 2020, 2021 годами наблюдается снижение коэффициента – с 2,56 и 2,54, соответственно. Итоговые данные за 2023 год будут опубликованы в предстоящем апреле месяце", – сообщили в Бюро нацстатистики. Бюро уже направило письмо авторам статьи об ошибочно распространенных данных на мировом ресурсе. 26 марта сообщалось, что в Казахстане снизилось число как браков, так и разводов. Читайте также Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана Тысячи волонтеров помогают казахстанцам во время паводков На Алматы обрушился шквальный ветер

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