Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дождливые выходные ждут жителей Астаны и Алматы

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 15:39 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов стоит ожидать от погоды 14, 15 и 16 сентября 2024 года жителям трех крупнейших городов страны. Если в столице и Алматы пройдут дожди, то шымкентцам повезет больше – там осадков не прогнозируют, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 14 сентября: переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +19+21°.
  • 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +18+20°.
  • 16 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +11+13°.

Алматы

  • 14 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо- западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +17+19°.
  • 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.
  • 16 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°.

Шымкент

  • 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +28+30°.
  • 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +28+30°.
  • 16 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.

С прогнозом погоды на три дня в стране можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте также

Презентовали в районе Акмолинской области
Языковой клуб презентовали в районе Акмолинской области
ВИК
Машину подарили победителю соревнований по құсбегілік в категории "Охота с беркутом"
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
Бесплатный проезд и полевые выплаты: депутат предлагает вернуть социальные льготы военнослужащим Казахстана
Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент 2024 год Выходные Дожди Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и соцплатежей и сколько будут
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: