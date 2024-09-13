Дождливые выходные ждут жителей Астаны и Алматы

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов стоит ожидать от погоды 14, 15 и 16 сентября 2024 года жителям трех крупнейших городов страны. Если в столице и Алматы пройдут дожди, то шымкентцам повезет больше – там осадков не прогнозируют, сообщает Zakon.kz.

Астана 14 сентября: переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +19+21°.

15 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +18+20°.

16 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +11+13°. Алматы 14 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо- западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +17+19°.

15 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.

16 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°. Шымкент 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +28+30°.

15 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +28+30°.

16 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°. С прогнозом погоды на три дня в стране можно ознакомиться по этой ссылке. Читайте также Языковой клуб презентовали в районе Акмолинской области Машину подарили победителю соревнований по құсбегілік в категории "Охота с беркутом" Бесплатный проезд и полевые выплаты: депутат предлагает вернуть социальные льготы военнослужащим Казахстана

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