Что происходило в операционных во время землетрясения, рассказали алматинские врачи

Врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы (АМКБ) во время сильного землетрясения не прекращали операции. Об этом 4 марта 2024 года рассказали в пресс-службе АМКБ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы, медицинский работники больницы отвели своих пациентов в более безопасное место. Только вот врачи в операционных блоках оставались на своих местах и продолжали оперативное вмешательство.

"Землетрясение, конечно, все почувствовали, но на операционном столе лежала пациентка с тройным рубцом, мы делали плановое кесарево сечение. Медсестры держали стол, анестезиолог держал пациентку, а я держала новорожденную девочку. Благо все обошлось, мы успешно закончили операцию и экстренно эвакуировались", – рассказала акушер-гинеколог Гульжахан Жумадулаева.

Кардиохирург Тимур Ибрагимов сообщил, что землетрясение его застало во время проведения аортокоронарного шунтирования.

Фото: пресс-служба АМКБ

"Мы проводили аортокоронарное шунтирование 68-летнему пациенту. Эта такая операция, которая позволяет восстановить кровоток в артериях сердца и относится к хирургическим методам лечения ишемической болезни сердца. Если мы, кардиохирурги остановили бы операцию, то последствия были бы неизбежны. Конечно, было страшно, конечно мы переживали за всех, кто был в оперблоке, но наша главная задача была спасти жизнь пациента в любых чрезвычайных ситуациях", – отметил кардиохирург.

А врач травматолог Бекзат Бейсенов проводил операцию на бедренной кости.

"Мы оперировали женщину с переломом бедренной кости, во время землетрясения все медработники оставались на своих местах и продолжали оперативное вмешательство", – рассказал он.

Ранее АО "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова" 4 марта 2024 года опубликовал видео, где врачи продолжают оперировать, несмотря на землетрясение.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.