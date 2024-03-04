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Что происходило в операционных во время землетрясения, рассказали алматинские врачи

Что происходило в операционных во время землетрясения, рассказали алматинские врачи , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 21:05 Фото: пресс-служба АМКБ
Врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы (АМКБ) во время сильного землетрясения не прекращали операции. Об этом 4 марта 2024 года рассказали в пресс-службе АМКБ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы, медицинский работники больницы отвели своих пациентов в более безопасное место. Только вот врачи в операционных блоках оставались на своих местах и продолжали оперативное вмешательство. 

"Землетрясение, конечно, все почувствовали, но на операционном столе лежала пациентка с тройным рубцом, мы делали плановое кесарево сечение. Медсестры держали стол, анестезиолог держал пациентку, а я держала новорожденную девочку. Благо все обошлось, мы успешно закончили операцию и экстренно эвакуировались", – рассказала акушер-гинеколог Гульжахан Жумадулаева. 

Кардиохирург Тимур Ибрагимов сообщил, что землетрясение его застало во время проведения аортокоронарного шунтирования.

Что происходило в операционных во время землетрясения, рассказали алматинские врачи , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 21:05

Фото: пресс-служба АМКБ

"Мы проводили аортокоронарное шунтирование 68-летнему пациенту. Эта такая операция, которая позволяет восстановить кровоток в артериях сердца и относится к хирургическим методам лечения ишемической болезни сердца. Если мы, кардиохирурги остановили бы операцию, то последствия были бы неизбежны. Конечно, было страшно, конечно мы переживали за всех, кто был в оперблоке, но наша главная задача была спасти жизнь пациента в любых чрезвычайных ситуациях", –  отметил кардиохирург.

А врач травматолог Бекзат Бейсенов проводил операцию на бедренной кости. 

"Мы оперировали женщину с переломом бедренной кости, во время землетрясения все медработники оставались на своих местах и продолжали оперативное вмешательство", – рассказал он. 

Ранее АО "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова" 4 марта 2024 года опубликовал видео, где врачи продолжают оперировать, несмотря на землетрясение. 

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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