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Где в Казахстане 29 июня ожидаются сильные дожди

Казахстан, дожди, прогноз погоды на 29 июня, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 18:02 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в субботу, 29 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на юге и востоке страны погода без осадков.

"В предстоящие сутки в погоде на территории Казахстана существенных изменений не ожидается: пройдут дожди, на северо-западе, севере – сильные дожди. Ожидаются грозы, град, шквал... По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, сохранится:

  • сильная жара – днем в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях;
  • очень сильная жара – на севере, в центре в Алматинской, на севере Жетысуской, на юге Абайской областей.

Также сообщается, что в Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской, на севере, востоке Улытауской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Мангистауской областей сохранится, на востоке Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.

"В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, Улытауской, на севере Мангистауской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на юге Абайской, на севере, востоке Жетысуской, на западе, юго-востоке Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили синоптики.

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