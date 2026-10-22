ЧП в элитном ЖК Алматы: хлопок газа и пострадавшие дети
Фото: primeminister.kz
Пресс-служба акимата Алматы предоставила комментарий касательно чрезвычайного происшествия в элитном жилом комплексе Esentai City, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что сегодня, 22 октября 2026 года, на улице Каппарова в Медеуском районе Алматы в трехэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.
По предварительным данным, причиной могла стать утечка природного газа.
Известно, что в результате происшествия двое несовершеннолетних получили легкие травмы.
После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их отпустили домой.
"В госпитализации не нуждались", – уточнили в пресс-службе.
В настоящее время ответственные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
О происшествии изначально стало известно из социальных сетей. Очевидцы публиковали кадры с места событий.
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