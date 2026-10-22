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Происшествия

ЧП в элитном ЖК Алматы: хлопок газа и пострадавшие дети

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа, газоснабжение, система газоснабжения, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 14:18 Фото: primeminister.kz
Пресс-служба акимата Алматы предоставила комментарий касательно чрезвычайного происшествия в элитном жилом комплексе Esentai City, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня, 22 октября 2026 года, на улице Каппарова в Медеуском районе Алматы в трехэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

По предварительным данным, причиной могла стать утечка природного газа.

Известно, что в результате происшествия двое несовершеннолетних получили легкие травмы.

После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их отпустили домой.

"В госпитализации не нуждались", – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время ответственные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

О происшествии изначально стало известно из социальных сетей. Очевидцы публиковали кадры с места событий.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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