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Общество

КНБ обратился к казахстанцам с предупреждением

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 09:46 Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 июня 2026 года, штаб Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана обратился к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили о проведении Республиканского оперативно-тактического учения.

"В период с 5 по 30 июня на территории Казахстана под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие "Найза-Антитеррор-2026". Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям. Предусмотрено временное ограничение передвижения автотранспорта в отдельных районах", – следует из обращения, адресованного к казахстанцам.

Также граждан попросили соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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