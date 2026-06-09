КНБ обратился к казахстанцам с предупреждением
Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 июня 2026 года, штаб Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана обратился к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Их предупредили о проведении Республиканского оперативно-тактического учения.
"В период с 5 по 30 июня на территории Казахстана под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие "Найза-Антитеррор-2026". Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям. Предусмотрено временное ограничение передвижения автотранспорта в отдельных районах", – следует из обращения, адресованного к казахстанцам.
Также граждан попросили соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.
22 мая 2026 года плановые учения прошли на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.
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