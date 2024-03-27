Число жертв теракта в Москве выросло до 143 человек

МЧС России 27 марта опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". В списке значатся 143 фамилии.

Ранее сообщалось о 140 погибших.

Российское ведомство отметило, что список отражает данные Минздрава РФ и корректируется на основании информации судебно-медицинских исследований. С полным списком можно ознакомиться здесь.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате множество людей погибли.



В рамках расследования уголовного дела под стражу взяли восьмерых подозреваемых.