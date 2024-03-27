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Число жертв теракта в Москве выросло до 143 человек

Число погибших в теракте &quot;Крокусе&quot; выросло до 143 человек, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 23:15 Фото: МЧС РФ
МЧС России 27 марта опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". В списке значатся 143 фамилии.

Ранее сообщалось о 140 погибших. 

Российское ведомство отметило, что список отражает данные Минздрава РФ и корректируется на основании информации судебно-медицинских исследований. С полным списком можно ознакомиться здесь

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате множество людей погибли. 

В рамках расследования уголовного дела под стражу взяли восьмерых подозреваемых.

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