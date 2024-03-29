Казахстанские синоптики озвучили неутешительный прогноз на выходные

Синоптик РГП "Казгидромет" Алуа Саханова рассказала о погоде на последние дни марта. По ее данным, казахстанцев ожидают дождливые и холодные выходные, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточнила, что обширный циклон с центром над северным Казахстаном по-прежнему будет оказывать влияние практически на всю территорию страны.

"С ним сохраняются осадки преимущественно в виде дождя. А в ночные часы возможен переход дождя в снег. Сильные осадки пройдут 30 марта в Туркестанской, Жамбылской областях. 30-31 марта – в Алматинской и Жетысуской областях". Алуа Саханова

В продолжении она добавила, что по мере смещения циклона в восточном направлении на большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3-10°.

"Днем кратковременное понижение 30 марта от -2°до +3°. Затем дальнейшее повышение температуры до +5+10°. В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся от -6° до +2°. Днем +7+15°". Алуа Саханова

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Кроме того, с прогнозом погоды в Алматы на неделю можно ознакомиться по ссылке.