Дорогу затопило в Акмолинской области

Фото: pixabay

14 апреля с 21:00 в связи с поднятием уровня талых вод и перелива через проезжую часть будет временно закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

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