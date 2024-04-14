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Дорогу затопило в Акмолинской области

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 21:00 Фото: pixabay
14 апреля с 21:00 в связи с поднятием уровня талых вод и перелива через проезжую часть будет временно закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтоЖол", закрыта дорога Кокшетау – Атбасар км 120-184, от поселка Максимовка до города Атбасара.

Отметим, что в Актюбинской области начали выплачивать компенсации ущерба пострадавшим от паводков.

Между тем, "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по всей территории Казахстана на 15 апреля.

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