Дорогу затопило в Акмолинской области
Фото: pixabay
14 апреля с 21:00 в связи с поднятием уровня талых вод и перелива через проезжую часть будет временно закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "КазАвтоЖол", закрыта дорога Кокшетау – Атбасар км 120-184, от поселка Максимовка до города Атбасара.
Отметим, что в Актюбинской области начали выплачивать компенсации ущерба пострадавшим от паводков.
Между тем, "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по всей территории Казахстана на 15 апреля.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript